Глава РФПИ: «Спутник V» показывает себя как лучшая в мире вакцина от коронавируса

Российская вакцина «Спутник V» показывает отличные результаты и позиционируется как лучший в мире препарат для профилактики коронавируса Covid-19. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба московского Кремля.

Глава фонда отметил, что Венгрия недавно опубликовала результаты научных исследований, согласно которым российская вакцина по уровню защиты от вызванной коронавирусом смертности значительно эффективнее зарубежных препаратов.

«Привитые „Спутником“ в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от Covid, в разы лучше, чем другие вакцины», — уверен Дмитриев.

Он добавил также, что однокомпонентный «Спутник Лайт» отлично подходит в качестве бустерной дозы и усиливает эффект других вакцин, включая американские РНК-препараты, которые, по его словам, имеют короткое время действия.

«И также очень важно, что, по последним данным, „Спутник“ хорошо работает с „омикроном“ и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины, а „Спутник Лайт“ резко повышает эту защиту», — заключил глава РФПИ.

Ранее Владимир Путин, выступая на неформальном саммите стран СНГ в Санкт-Петербурге, подчеркнул, что российская вакцина «Спутник V» успешно обезвреживает новый штамм коронавируса SARS-CoV-2.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».