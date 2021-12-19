Представитель ВОЗ рассказал, когда пройдет инспекция производства «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения проведет инспекцию производства «Спутника V» не ранее января 2022. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича.

«Получение документов ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать, что инспекция пройдет до того, как данные будут получены и рассмотрены», — рассказал он.

Язаревич пояснил: после получения и рассмотрения заявки и соответствующих ответов со стороны ВОЗ на проведенные проверки заявителю сообщат, нужно ли провести инспекцию на месте.

Ранее официальный представитель всемирной организации Маргарет Харрис рассказала, почему задерживается признание ВОЗ российской вакцины «Спутник V».