Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС.

27 июля в 4.48 РСЧС сообщила о введении в Татарстане режима беспилотной опасности. В 5.17 в республике объявили ракетную опасность. В Казани прозвучали сирены и оповещения о воздушной тревоге. В 5.42 РСЧС уведомила граждан об угрозе атаки БПЛА на 10 городов Татарстана.

В 6.36 было объявлено об отмене угрозы атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В 7.23 режим ракетной опасности в Татарстане отменили. В 7.59 РСЧС сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА на восемь городов Татарстана, среди которых - Набережный Челны, Альметьевск, Нижнекамск.

В 8.57 Минобороны РФ сообщило об уничтожении вражеского БПЛА над Татарстаном.



