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Происшествия 27 июля 2026 08:02

Угроза атаки БПЛА на 8 городов Татарстана отменена

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Отменена угроза атаки БПЛА на восемь городов Татарстана. Об этом сообщает РСЧС.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск ОТМЕНЕНА, режим «Беспилотная опасность» на территории Республики Татарстан сохраняется», – говорится в сообщении.

27 июля с 4.48 в Татарстане действует режим беспилотной опасности. В 5.17 в республике объявили ракетную опасность. В Казани прозвучали сирены и оповещения о воздушной тревоге. В 5.42 РСЧС уведомила граждан об угрозе атаки БПЛА на 10 городов Татарстана. В 6.36 было объявлено об отмене угрозы атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В 7.23 режим ракетной опасности в Татарстане отменили.

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