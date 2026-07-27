news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 27 июля 2026 05:44

Воздушная тревога: в Казани прозвучали сирены

Читайте нас в
Телеграм

В Казани в связи с введением режима ракетной и беспилотной опасности объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация озвучена в городе через громкоговоритель. В городе прозвучали сирены.

«Внимание! Воздушная тревога! Угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы. Погасите свет, предупредите соседей о воздушной тревоге. Зайдите в ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги"», – произнес голос из громкоговорителя.

27 июля с 4.48 в Татарстане действует режим беспилотной опасности. В 5.17 в республике объявлена ракетная опасность.

#беспилотная опасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

Сбор продолжается: почти 3 млн идей внесли россияне в Народную программу ЕР

26 июля 2026
В Казани с 27 июля появятся 45 новых платных парковок

В Казани с 27 июля появятся 45 новых платных парковок

26 июля 2026
Новости партнеров