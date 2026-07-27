Воздушная тревога: в Казани прозвучали сирены

В Казани в связи с введением режима ракетной и беспилотной опасности объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация озвучена в городе через громкоговоритель. В городе прозвучали сирены.

«Внимание! Воздушная тревога! Угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы. Погасите свет, предупредите соседей о воздушной тревоге. Зайдите в ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала "Отбой воздушной тревоги"», – произнес голос из громкоговорителя.

27 июля с 4.48 в Татарстане действует режим беспилотной опасности. В 5.17 в республике объявлена ракетная опасность.