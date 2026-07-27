Над Татарстаном сбили украинский БПЛА

Вражеский БПЛА сбили над Республикой Татарстан. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего за минувшую ночь над регионами России были уничтожены 276 украинских беспилотников.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей», – говорится в сообщении.

Напомним, что вражеский беспилотник был сбит над территорией Татарстана и в ночь 23 июля, а всего в небе над страной тогда было уничтожено 223 вражеских БПЛА.

27 июля с 4.48 в Татарстане действует режим беспилотной опасности. В 5.17 в республике объявили ракетную опасность. В Казани прозвучали сирены и оповещения о воздушной тревоге. В 5.42 РСЧС уведомила граждан об угрозе атаки БПЛА на 10 городов Татарстана. В 6.36 было объявлено об отмене угрозы атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. В 7.23 режим ракетной опасности в Татарстане отменили. В 7.59 РСЧС сообщила об отмене угрозы атаки БПЛА на восемь городов Татарстана, среди которых - Набережный Челны, Альметьевск, Нижнекамск.