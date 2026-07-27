Объявлена угроза атаки БПЛА на 10 городов Татарстана

На 10 городов Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Казань, Зеленодольск, Чистополь, Заинск, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск. Необходимо принять меры безопасности», – говорится в сообщении.

27 июля с 4.48 в Татарстане действует режим беспилотной опасности. В 5.17 в республике объявлена ракетная опасность. В Казани прозвучали сирены и оповещения о воздушной тревоге.