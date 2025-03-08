Reuters: США изучают вопрос быстрого смягчения энергетических санкций против РФ

Один из находящихся под американскими санкциями танкеров, HS Everett, в 2021 году

Фото: VesselFinder.com

Власти Соединенных Штатов изучают возможность быстрого смягчения санкций против российского энергетического сектора в случае завершения вооруженного противостояния на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два анонимных информированных источника.

Белый дом попросил Министерство финансов США рассмотреть различные варианты смягчения энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между американским лидером Дональдом Трампом и российским – Владимиром Путиным.

По словам собеседников агентства, эта подготовка позволит Вашингтону оперативно отменить рестрикции против энергетического сектора РФ в случае заключения мирного соглашения. Вместе с тем они подчеркнули, что данные действия не должны рассматриваться как знак возможности отмены санкций без уступок со стороны Москвы.

Ранее Президент США Дональд Трамп пригрозил усилить санкции против российских банков и ввести новые пошлины, если «не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире». Он также призвал стороны конфликта как можно быстрее приступить к переговорам.