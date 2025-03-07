Трамп выступил с речью в Белом доме: главное

7 марта президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме. В своей речи он заявил, что его администрация остановила промышленный спад, который начался при экс-лидере Джо Байдене. На данный момент, по его словам, производственный сектор активно восстанавливается. Только за февраль в промышленности появилось 10 тыс. новых рабочих мест, обратил внимание глава государства.

Еще Трамп пригрозил Канаде ввести пошлины на «молочку» и на пиломатериалы. Решение могут принять как в эту пятницу, так и в понедельник или вторник, заявил он.

Со слов Трампа, Канада собирает 200% пошлины на американские молочную продукцию и пиломатериалы. Лидер Штатов не намерен терпеть такие подходы.

Он также заявил о доверии Президенту РФ Владимиру Путину, а именно его желанию достичь украинского урегулирования. По его мнению, российский лидер не пользуется паузой в поставке оружия Украине со стороны Штатов.

Трамп отметил, что с Россией легче иметь дело, чем с Киевом, хотя все карты на руках у Москвы. Более того, дела с РФ идут очень хорошо, заверил американский лидер. А вот у Украины нет козырей, чтобы решить кризис в свою пользу, обратил внимание Трамп.

Сам Трамп тоже верит, что конфликт на Украине удастся остановить. Американский лидер подчеркнул, что если бы он не стал президентом Штатов, то украинский конфликт вообще не смогли бы урегулировать.

Что касается поддержки Украины в будущем, то тут все будет зависеть от ее готовности к переговорам, сказал Трамп. Если же украинская сторона не готова договариваться, то Штаты уйдут, потому что для Америки главное – урегулировать конфликт, заверил он.

Он, в свою очередь, намерен посмотреть, как «остановить огромные выплаты». Его предшественник Байден, подчеркнул Трамп, «раздавал деньги, как воду», но при этом Штаты взамен ничего не получили, чего нельзя сказать о Европе.

Трамп также высказался насчет выступлений Европы против немедленного урегулирования конфликта.

«Они (лидеры европейских стран – прим. Т-и) понятия не имеют, как закончить войну. Я думаю, что знаю», - сказал он.