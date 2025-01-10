США смогут вводить санкции против любого, кто работает с энергосектором России

Соединенные Штаты теперь смогут вводить ограничительные меры против любого лица, работающего или работавшего с топливно-энергетическим комплексом России. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

«Министр финансов [Джанет Йеллен] по согласованию с государственным секретарем [Энтони Блинкеном] издала определение <...>, которое разрешает введение санкций в отношении любого лица, если установлено, что оно работает или работало в энергетическом секторе экономики Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что это позволит США снизить доходы РФ от экспорта нефти, которые она направляет на ведение специальной военной операции или иные цели, направленные против американских интересов.

Кроме того, один из сотрудников уходящей администрации Президента США Джо Байдена заявил журналистам, что новые санкции являются самыми сильными из числа направленных против российского энергетического сектора.

«<...> мы ожидаем, что в результате наших нынешних действий Россия будет ежемесячно терять миллиарды долларов», — подчеркнул чиновник (цитата по ТАСС).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соединенные Штаты расширили санкции против России. В частности, ограничительные меры введены против «Газпром Нефти», «Сургутнефтегаза» и 183 танкеров.