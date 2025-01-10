США ввели санкции против «Газпром Нефти», «Сургутнефтегаза» и 183 танкеров

Соединенные Штаты расширили санкции против России. В частности, новые ограничительные меры затронули компании «Газпром Нефть» и «Сургутнефтегаз» вместе с их дочерними организациями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Рестрикции направлены не только против самой «Газпром Нефти», но и против ее руководителя Александра Дюкова. Также ограничительные меры введены в отношении главы «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова, заместителей министра энергетики РФ Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева.

Кроме того, под санкции попали страховщики — «Ингосстрах» и «Альфастрахование», компании «Газпром СПГ Портовая», «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», проект «Арктик СПГ — 2» и связанные с ним организации.

Помимо этого, ограничительные меры введены в отношении 183 нефтяных танкеров. Некоторые из них, по информации американского Минфина, перевозили не только российскую нефть без соблюдения требований ценового потолка, но и иранскую, которая находится под санкциями.

Ранее стало известно, что уходящий Президент США Джо Байден собирается расширить санкции против России.