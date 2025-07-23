Решетников: Татарстан очень хорошо продвигает опыт управления ОЭЗ за рубежом
Республика Татарстан очень хорошо экспортирует наработанный опыт управления особыми экономическими зонами. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников Президенту России Владимиру Путину в ходе совещания главы государства с членами Правительства страны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Некоторые экспортируют свой управленческий опыт коллегам за рубеж. В Узбекистане, допустим, коллеги из Татарстана действительно занимаются управлением специальными зонами, очень хорошо продвигают это», – обратил внимание руководитель Минэкономразвития.
В целом, по словам Решетникова, во многих регионах благодаря деятельности ОЭЗ «сформированы очень сильные команды, которые умеют работать и с российским бизнесом, и с иностранным». «Мы активно их сейчас призываем выходить на внешние рынки, пропагандировать и продвигать свои особые экономические зоны, вступать в партнерство с особыми зонами в других странах», – пояснил он.
На данный момент в России насчитывается 59 особых экономических зон. Более 1300 их резидентов вложили 2,7 трлн рублей и создали 110 тыс. рабочих мест в самых разных отраслях – от промышленности и науки до логистики и туризма, отметил при этом докладчик.
На данный момент в Татарстане работают две ОЭЗ: «Алабуга» в Елабужском районе (промышленно-производственного типа) и «Иннополис» в Верхнеуслонском и Лаишевском районах (технико-внедренческая). Также будет создана еще одна промышленно-производственная ОЭЗ – «Зеленая Долина» в Заинском районе РТ.
Опыт Татарстана в области управления ОЭЗ применяется в Узбекистане. В 2022 году стороны создали первый химико-индустриальный технопарк «Чирчик» в Ташкентской области Узбекистана. В 2023 году был открыт промпарк «Джизак» в Джизакской области. Также в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» завершается строительство в Узбекистане Бухарского и Навоийского комплексов развития промышленности.
Совместные промпарки помогают компаниям Татарстана наращивать экспорт, заметил на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.