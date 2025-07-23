Решетников: Татарстан очень хорошо продвигает опыт управления ОЭЗ за рубежом

Максим Решетников в 2023 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Республика Татарстан очень хорошо экспортирует наработанный опыт управления особыми экономическими зонами. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников Президенту России Владимиру Путину в ходе совещания главы государства с членами Правительства страны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Некоторые экспортируют свой управленческий опыт коллегам за рубеж. В Узбекистане, допустим, коллеги из Татарстана действительно занимаются управлением специальными зонами, очень хорошо продвигают это», – обратил внимание руководитель Минэкономразвития.

В целом, по словам Решетникова, во многих регионах благодаря деятельности ОЭЗ «сформированы очень сильные команды, которые умеют работать и с российским бизнесом, и с иностранным». «Мы активно их сейчас призываем выходить на внешние рынки, пропагандировать и продвигать свои особые экономические зоны, вступать в партнерство с особыми зонами в других странах», – пояснил он.

На данный момент в России насчитывается 59 особых экономических зон. Более 1300 их резидентов вложили 2,7 трлн рублей и создали 110 тыс. рабочих мест в самых разных отраслях – от промышленности и науки до логистики и туризма, отметил при этом докладчик.

На данный момент в Татарстане работают две ОЭЗ: «Алабуга» в Елабужском районе (промышленно-производственного типа) и «Иннополис» в Верхнеуслонском и Лаишевском районах (технико-внедренческая). Также будет создана еще одна промышленно-производственная ОЭЗ – «Зеленая Долина» в Заинском районе РТ.

Опыт Татарстана в области управления ОЭЗ применяется в Узбекистане. В 2022 году стороны создали первый химико-индустриальный технопарк «Чирчик» в Ташкентской области Узбекистана. В 2023 году был открыт промпарк «Джизак» в Джизакской области. Также в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» завершается строительство в Узбекистане Бухарского и Навоийского комплексов развития промышленности.

Совместные промпарки помогают компаниям Татарстана наращивать экспорт, заметил на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко.