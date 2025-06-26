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Экономика 26 июня 2025 22:59

Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ «Зеленая Долина»

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Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ «Зеленая Долина»
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление Правительства России о создании в Заинсокм районе Татарстана особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Зеленая Долина».

До 2027 года Правительство РТ должно обеспечить создание инженерной, транспортной, социальной и иной
инфраструктуры для новой ОЭЗ за счет средств республиканского бюджета в объеме не менее 2 млрд 529 млн рублей.

Минэкономразвития РФ должно будет заключить соглашение с Правительством РТ и исполкомом Заинского района РТ о создании ОЭЗ и об управлении ею.

ОЭЗ площадью 16,5 гектара станет площадкой для реализации шести инвестиционных проектов в сфере биотехнологий. На ее территории запланирован запуск производств по выпуску льняного волокна, сорбентов, биоудобрений, хелатных форм биогенных элементов, а также по переработке лубяных культур. Эти направления признаны перспективными для развития агропромышленного комплекса и экологически ориентированного бизнеса.

Суммарный объем инвестиций в проекты «Зеленой Долины» к 2034 году должен превысить 15,3 млрд рублей. Ожидается, что благодаря запуску предприятий будет создано как минимум 444 новых рабочих места.

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#оэз #Михаил Мишустин
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