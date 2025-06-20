Коробченко на ПМЭФ: Совместные промпарки помогают компаниям РТ наращивать экспорт

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Зарубежные промышленные площадки, в создании которых принял участие Татарстан, помогают компаниям республики наращивать экспорт. Об этом заявил вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли Олег Коробченко на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Руководитель Минпромторга РТ стал участником организованного в рамках форума заседания комиссии Государственного совета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт». В обсуждении также принял участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Антон Алиханов указал на особую роль регионов в увеличении несырьевого неэнергетического экспорта и переориентации экспортных потоков. Он упомянул планы снизить регуляторный барьер для облегчения входа высокотехнологичной продукции на внешние рынки.

Важным вектором остается упрощение взаиморасчетов в национальных и цифровых валютах, заключение соглашений о защите инвестиций и другие условия, необходимые бизнесу для стабильной работы на внешнем контуре, добавил федеральный министр.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

«Татарстан – регион, имеющий компетенции в создании и развитии промышленных площадок за рубежом. В нашей республике действуют особые экономические зоны и технопарки, занимающие лидирующие позиции в своей категории», – подчеркнул в свою очередь Олег Коробченко.

Для обмена опытом и укрепления сотрудничества в 2022 году совместно с Татарстаном был создан первый химико-индустриальный технопарк «Чирчик» в Ташкентской области Узбекистана. В 2023 году открылся промпарк «Джизак» в Джизакской области. Сейчас технопарк «Чирчик» заполнен на 100%. Резидентами площадки являются крупнейшие предприятия из разных стран, в том числе и татарстанские фирмы.

Кроме того, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» завершается строительство в Узбекистане Бухарского и Навоийского комплексов развития промышленности.

«Дальнейшая работа в данном направлении не только позволит развивать внешние связи Татарстана, но и послужит основой для расширения присутствия за рубежом российских компаний из других регионов», – убежден глава Минпромторга РТ.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ-2025 – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».