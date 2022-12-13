Дата-центр для атомных станций и гостиница с роботами: какие проекты создают в Иннополисе

Самый молодой город России - Иннополис - в этом году отметил 10 лет со дня основания. Сколько сейчас жителей в городе, какова их зарплата и что планируют построить в Иннополисе в ближайшие годы – в материале «Татар-информа».

Роман Шайхутдинов: «Иннополис продолжает устойчивое развитие и является признанной площадкой для реализации федеральных и республиканских проектов в сфере цифровой экономики"

фото: prav.tatarstan.ru

Резиденты Иннополиса заработали 130 млрд рублей за 10 лет

«Инновационный центр Иннополис продолжает устойчивое развитие и является признанной площадкой для реализации федеральных и республиканских проектов в сфере цифровой экономики, а также развития собственных ИТ-продуктов, обеспечивающих импортонезависимость России», – заявил заместитель Премьер-министра Татарстана, курирующий развитие Иннополиса Роман Шайхутдинов на брифинге в Доме Правительства РТ.

Сейчас в городе работают 545 компаний – на 40 больше, чем в 2021 году. По прогнозам, в 2022 году в городскую казну будет перечислено 3,6 млрд налогов.

Слайд предоставлен пресс-службой Иннополиса

Экономическая основа города – особая экономическая зона «Иннополис». Здесь зарегистрировано 336 компаний, в том числе 123 резидента, 55 компаний-партнеров и 158 стартапов. Общий объем инвестиций составил 73,8 млрд рублей, суммарный объем выручки за все время – 130,3 млрд рублей. В бюджетную систему перечислено 19,9 млрд рублей, создано 13,6 тыс. рабочих мест.

Только за первые 9 месяцев этого года было организовано 5,3 тыс. рабочих мест, инвестировано в проекты 14,9 млрд рублей, объем выручки компаний составил 17,1 млрд рублей. В этом году в состав ОЭЗ вошли 66 новых резидентов, стартапов и партнеров

Ренат Халимов: «”ИнноПарк” будет открыт для резидентов к концу года. Здесь откроют производство беспилотных летательных аппаратов, электроники и промышленных роботов» Фото: prav.tatarstan.ru

В 2023 году в Иннополисе начнут выпуск летающих и промышленных роботов

По словам Шайхутдинова, сейчас в городе реализуются крупные инфраструктурные инвестпроекты на сумму более 15 млрд рублей. Завершить их планируют до 2025 года.

Так, в начале следующего года в Иннополисе начнет работать парк высокотехнологичных производств «ИнноПарк», который станет первым инновационным производством в городе. Он займет 4,9 га площади города. Объем инвестиций сставил 1,2 млрд рублей.

«”ИнноПарк” будет открыт для резидентов к концу года. Здесь откроют производство беспилотных летательных аппаратов, электроники и промышленных роботов. Это будет первое инновационное производство на территории Иннополиса. До этого в основном были ИТ-компании», – сказал гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

В парк промышленных инноваций «Лаишево» зашли 3 компании, которые работают в сфере электроники, фармацевтики и медицинского оборудования Эскиз предоставлен пресс-службой ОЭЗ «Иннополис»

Кроме того, в начале 2023 года введут в эксплуатацию парк промышленных инноваций «Лаишево», площадью 116 га. Туда уже зашли 3 компании, которые работают в сфере электроники, фармацевтики и медицинского оборудования, а якорным резидентом станет компания ICL, которая намерена организовать производство материнских плат.

«Там будут производиться материнские платы. Очень важный для нашей страны в текущих обстоятельствах проект, который полностью импортозамещает комплектующие для производства компьютерной техники, ноутбуков, серверных шкафов», — рассказал Халимов.

По его словам, производство начнется во 2-3 квартале следующего года, при этом к концу года компания намерена выйти на полную проектную мощность в 1 млн изделий в год.

Гендиректор ОЭЗ также рассказал, что в 2023 году «Росатом» достроит Центр обработки данных. Инвестиции в проект уже составили 11 млрд рублей. «Это будет крупнейший на территории Поволжья Центр обработки данных, который станет эталонным ЦОД, который планируется размещать на всех атомных станциях по всему миру», – подчеркнул Халимов.

В этом году территория ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане увеличилась за счет земельного участка площадью 1,38 га в Советском районе Казани. Здесь расположится технопарк «Родина», открыть его планируется к 2025 году. Резидентами, как ожидается, станут 60 ИТ-компаний.

Руслан Шагалеев: «К 2025 году число жителей, как ожидается, вырастет до 15 тыс. человек» Фото: prav.tatarstan.ru

Численность населения вырастет вдвое

Сейчас в Иннополисе ежедневно находятся свыше 7,6 тыс. человек. Из них около 4,5 тыс. постоянно живут в городе, еще 3 тыс. – приезжают на работу из ближайших населенных пунктов. Мэр города Руслан Шагалеев сообщил, что к 2025 году число жителей, как ожидается, вырастет до 15 тыс. человек.

Иннополис признан лучшим по качеству городской среды среди малых городов России четвертый год подряд. Каждый третий житель Иннополиса – ИТ-специалист или ученый. Средний возраст иннополисян – 31 год. Здесь к слову, самый высокий уровень зарплат в Татарстане – 146 тыс. 485 рублей, это в среднем.

В ближайшем будущем в Иннополисе планируют открыть роботизированную гостиницу на 53 номера, сдать в эксплуатацию вторую очередь таунхаусов «Зион», а также построить жилой «Квартал Ю» на 3,5 тыс. квартир.

«Уточню, что работать в гостинице будут менее 10 человек, в то время как в обычной трудятся примерно 50 сотрудников», – подчеркнул Шагалеев.

Пока в Иннополисе дефицит арендного жилья. Поэтому сотрудникам резидентов снимают квартиры в Казани. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что вторая очередь таунхаусов «Зион» фактически будет достроена в этом году, заселение намечено на следующий год. Строительтсво «Квартала Ю» предполагается завершить к 2025 году. Одновременно в городе будет развиваться социальная инфраструктура: появятся школы, детские сады и детская поликлиника.

Пока же в Иннополисе дефицит арендного жилья. Поэтому сотрудникам резидентов снимают квартиры в Казани. «Мы арендуем более 100 квартир в „Салават Купере“, потому что у нас арендное жилье закончилось сейчас. Мы организовали трансфер для них (в Иннополис – прим. Т-и) и сейчас эти люди ждут, когда же у нас появится новое жилье», — поделился Шагалеев.

В Иннополисе успешно работают беспилотные такси и роботы-доставщики, которые стали визитной карточкой города Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доставка по воздуху с помощью беспилотников

«В этом году мы инициировали запуск экспериментально-правового режима по доставке посылок беспилотными летательными аппаратами на территории города и надеемся, что в 2023 году он будет принят, и мы начнем тестировать различные сервисы доставки», – заявил Шагалеев.

Он также напомнил, что в Иннополисе успешно работают беспилотные такси и роботы-доставщики, которые стали визитной карточкой города. Всего в Иннополисе на сегодняшний день работают 8 беспилотных машин и 15 роботов-доставщиков.

Всего же с 2018 года беспилотные такси сделали свыше 50 тыс. поездок по городу, а роботы-доставщики за два года перевезли около 82 тыс. посылок. На сегодняшний день к доставке подключены почти все рестораны города. Шагалеев также напомнил, что Иннополис был вторым в мире и первым в Европе, кто запустил сервис беспилотных такси на территории города.

«У нас огромный человеческий потенциал и нужно дать условия, чтобы он мог здесь создавать продукты мирового уровня. Поэтому мы и проводим всевозможные экспериментальные режимы и площадки тестирования. Нужно дать возможность пробовать свои продукты здесь в стране и не уезжать для этого за границу», – добавил он.

В планах Университета ‘Иннополис’ на 2023 год создать киберфизическую лабораторию, достроить 3 жилых корпуса и запустить новые образовательные программы бакалавриата и магистратуры Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Войти в Топ-100 лучших университетов мира»

«Университет ‘Иннополис’ продолжает динамично развиваться. Мы выросли до 1086 студентов и сохраняем свое лидерство по качеству ЕГЭ – на первом месте в стране. По результатfv этого года, я думаю? мы лидерство сохраним, потому что показатель вырос – 99,4 средний балл на бюджет», – заявил директор университета Иннополис Кирилл Семенихин.

Он рассказал, что в планах на 2023 год создать киберфизическую лабораторию (rиберполигон), достроить 3 жилых корпуса в кампусе на 1 тыс. человек и запустить новые образовательные программы бакалавриата и магистратуры. При этом, в 2022 году университет запустил по одной новой программе: «Анализ данных и искусственный интеллект» в бакалавриате и «Технологическое предпринимательство» в магистратуре.

Кирилл Семенихин: «Наша задача войти в Топ-100 лучших университетов мира в области компьютерных наук» Фото: prav.tatarstan.ru

Всего, за 10 лет существования университета, в нем было реализовано 448 коммерческих и грантовых проектов, а годовой оборот в 2022 году составил около 6 млрд рублей. Семенихин отметил, что в планах к 2030 году увеличить эту цифру до 15 млрд рублей.

«Также наша задача войти в Топ-100 лучших университетов мира в области компьютерных наук», – добавил спикер.

Помимо этого, в планах до 2030 года увеличить число студентов до 5 тыс. человек, создать «центр индустрии 4.0» и проектно-образовательный офис для ИЦК и ЦКР. «Мы не можем резко увеличить количество студентов, потому что в этом случае снизится качество подготовки будущих специалистов», – заявил директор университета.

Слайд предоставлен пресс-службой Иннополиса

Фото на анонсе: предоставлено пресс-службой Иннополиса