NYT сообщила о трудностях с ремонтом переданной Украине артиллерии

Украинские военные широко применяют поставленные странами Запада артиллерийские орудия, однако за несколько месяцев они изнашиваются либо получают повреждения и начинают нуждаться в ремонте. Сейчас гаубицы приводят в порядок на территории Польши, но власти Украины хотели бы переместить ремонтные базы ближе к полю боя. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на украинских и американских официальных лиц.

Примерно треть из 350 переданных Украине западных гаубиц в любой момент времени является неисправной, рассказали изданию представители Пентагона и другие осведомленные источники. Заменить ствол орудия в полевых условиях невозможно из-за его веса и длины, пояснили они.

Прежде о размещении ремонтных мощностей в Польше не сообщалось, они появились в этой стране несколько месяцев назад. Сейчас за ремонт гаубиц отвечает Европейское командование Вооруженных сил США, базирующееся в немецком Штутгарте. Но вскоре ответственность за это может быть передана «новому командованию, которое сосредоточится на обучении и оснащении украинских войск».

Вооруженные силы Украины, в частности, получили 142 американские буксируемые гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, а этого достаточно для оснащения примерно восьми артиллерийских батальонов (в армии США соответствует артиллерийскому дивизиону в российской армии — прим. Т-и).

Впрочем, у этих орудий к изнашиванию приводит не только интенсивность стрельбы, но и их конструкция. M777 изготовлены преимущественно из титана, который не уступает стали в прочности, но более легок. Таким образом, использование этого металла облегчает развертывание, но ведет к учащению поломок.

Ранее стало известно, что Германия создаст в Словакии центр по восстановлению переданного Украине оружия. Речь идет в первую очередь о немецких самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000, писала газета Handelsblatt со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт.