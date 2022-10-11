FP: Киев потребовал от Вашингтона снять запрет на поставки ATACMS после российских ударов

Киевский режим потребовал от американского Президента Джо Байдена снять запрет на управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS с дальностью применения около 300 км. Журнал Foreign Policy ознакомился с письмом председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, которое было адресовано Конгрессу США.

«Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от своей сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль», — сказано в документе.

Кроме того, Стефанчук призвал начать поставлять истребители F-15 и F-16 для создания «беспилотной зоны» и уделить «особое внимание» передаче систем ЗРК NASAMS.

Ранее Вашингтон уже заявлял, что не планирует передавать Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, поскольку радиус их действия составляет около 300 км, и Украина может нанести удар по территории России, что приведет к эскалации ситуации.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.