NYT: 20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины
20 из 30 стран-участниц НАТО «значительно исчерпали» свой потенциал по поставкам вооружения Киеву,
Среди крупных союзников, которые, вероятно, продолжать вооружать Украину, в публикации отмечают Францию, Германию, Италию и Нидерланды. Кроме того, американские официальные лица настаивают на том, что у американских вооруженных сил все еще достаточно техники, чтобы продолжать снабжать Украину.
Однако на данный момент украинцам нужны как минимум четыре системы, которые Запад не предоставил и вряд ли предоставит, сообщает газета со ссылкой на бывшего стратега по вооружениям Белого дома Марка Ф. Канчиана. К такому оружию он отнес ракеты класса «земля-земля» большой дальности, известные как ATACMS, западные истребители, западные танки и гораздо более совершенную противовоздушную оборону.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.