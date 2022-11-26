NYT: 20 из 30 стран НАТО исчерпали запасы оружия для Украины

20 из 30 стран-участниц НАТО «значительно исчерпали» свой потенциал по поставкам вооружения Киеву, пишет The New Yourk Times. Запад вряд ли предоставит Украине необходимое ей тяжелое вооружение, несмотря на то, что остальные десять стран-участниц альянса пока готовы продолжать поставки оружия, отмечается в публикации.

Среди крупных союзников, которые, вероятно, продолжать вооружать Украину, в публикации отмечают Францию, Германию, Италию и Нидерланды. Кроме того, американские официальные лица настаивают на том, что у американских вооруженных сил все еще достаточно техники, чтобы продолжать снабжать Украину.

Однако на данный момент украинцам нужны как минимум четыре системы, которые Запад не предоставил и вряд ли предоставит, сообщает газета со ссылкой на бывшего стратега по вооружениям Белого дома Марка Ф. Канчиана. К такому оружию он отнес ракеты класса «земля-земля» большой дальности, известные как ATACMS, западные истребители, западные танки и гораздо более совершенную противовоздушную оборону.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине военную спецоперацию – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.