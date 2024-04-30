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Регистрация на KazanForum продлена до 6 мая
Организаторы ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» решили продлить регистрацию на мероприятие. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале события.
«Регистрация завершится не 30 апреля, а 6 мая», — говорится в сообщении.
Во время заседания оргкомитета в Москве 16 апреля Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что участие в KazanForum в этом году примут более 16 тыс. человек.
Международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году оно пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Для участия нужно регистрироваться на официальном сайте.
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