Регистрация на KazanForum продлена до 6 мая

Организаторы ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» решили продлить регистрацию на мероприятие. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале события.

«Регистрация завершится не 30 апреля, а 6 мая», — говорится в сообщении.

Во время заседания оргкомитета в Москве 16 апреля Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что участие в KazanForum в этом году примут более 16 тыс. человек.

Международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году оно пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Для участия нужно регистрироваться на официальном сайте.