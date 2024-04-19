Эксперты обсудят медицинский туризм в России и исламских странах на KazanForum

Эксперты на ХV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» обсудят развитие медицинского туризма и новые возможности в сфере халяль-услуг для пациентов из стран исламского мира.

Данное туристическое направление показывает высокую динамику развития в нашей стране: если в 2017 году в Россию на лечение прибыли 300 тыс. иностранцев, то в 2023-м их количество достигло 1,6 млн человек.

Наибольшим спросом медицинские услуги в России пользуются у туристов из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. При этом интерес вызывают как общемедицинские обследования, так и услуги более узкого профиля, такие как офтальмология, нейрохирургия и др.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году KazanForum пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Для участия в событии нужно регистрироваться на официальном сайте.