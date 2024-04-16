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Минниханов: Участие в KazanForum в этом году примут более 16 тыс. человек
За 15 лет Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» зарекомендовал себя как надежная площадка взаимодействия с исламскими странами. В этом году было отправлено более 6,3 тыс. приглашений, планируется участие свыше 16 тыс. человек. Об этом на заседании оргкомитета в Москве заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Участие уже подтвердили 54 страны на сегодняшний день. Всего ожидаем более 16 тыс. гостей. Во время моих международных визитов мы обсудили вопросы взаимодействия в рамках группы стратегического действия „Россия – Исламский мир“. Форум вызывает огромный интерес у наших зарубежных партнеров. Деловая программа форума очень насыщенная», — отметил он.
Минниханов напомнил, что в рамках форума проведут 125 сессий по актуальным темам, таким как инвестиции, исламские финансы, культура, спорт, наука, туризм, международная политика и другие.
XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани 14-19 мая.
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