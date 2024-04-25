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Участникам KazanForum разрешили не проходить ПЦР-тест на Covid-19
Роспотребнадзор разрешил участникам ХV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» не проходить тестирование на новую коронавирусную инфекцию Covid-19.
«Роспотребнадзор счел возможным допускать участников Международного экономического форума „Россия — Исламский мир: KazanForum“ без обязательного ПЦР-тестирования на Covid-19», — сказано в телеграм-канале события.
Международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году KazanForum пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Для участия в событии нужно регистрироваться на официальном сайте.
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