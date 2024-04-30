Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На KazanForum обсудят молодежное предпринимательство
На ХV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет организован трек «Молодежное предпринимательство как основа выстраивания международных культурно-экономических связей». Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия.
«Страны исламского мира становятся центром социально-экономического роста. Базой для развития экономик мусульманских стран может стать молодежное предпринимательство, а совместные бизнес-проекты поспособствуют укреплению их связей с Россией», — отметили организаторы.
В качестве спикеров выступят руководитель треков Росмолодежь.Бизнес и Росмолодежь.Карьера Дмитрий Литвин, член Президиума Делового совета ЕАЭС, управляющий директор Сергей Михневич, генсек Панафриканского союза молодежи (Гана) Ахмед Вийсичонг, президент Национального молодежного совета Индонезии Тантан Любис.
Международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году KazanForum пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Для участия в событии нужно регистрироваться на официальном сайте.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»