На KazanForum обсудят молодежное предпринимательство

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

На ХV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет организован трек «Молодежное предпринимательство как основа выстраивания международных культурно-экономических связей». Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия.

«Страны исламского мира становятся центром социально-экономического роста. Базой для развития экономик мусульманских стран может стать молодежное предпринимательство, а совместные бизнес-проекты поспособствуют укреплению их связей с Россией», — отметили организаторы.

В качестве спикеров выступят руководитель треков Росмолодежь.Бизнес и Росмолодежь.Карьера Дмитрий Литвин, член Президиума Делового совета ЕАЭС, управляющий директор Сергей Михневич, генсек Панафриканского союза молодежи (Гана) Ахмед Вийсичонг, президент Национального молодежного совета Индонезии Тантан Любис.

Международный экономический форум проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. В этом году KazanForum пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Для участия в событии нужно регистрироваться на официальном сайте.