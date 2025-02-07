Мишустин: Инфляция не смогла уменьшить доходы населения, люди получили больше

Реальные доходы россиян за год выросли на 8,4%, причем это уже сверх инфляции. Реальные же зарплаты по итогам 11 месяцев 2024 года увеличились на 8,7%, доложил глава российского правительства Михаил Мишустин Президенту страны Владимиру Путину. Видео с их встречи опубликовала пресс-служба Кремля на Rutube.

Как подчеркнул Мишустин, добиться повышения реальных денежных доходов граждан было важной задачей для правительства. По итогу удалось выйти на высокий результат.

«У нас реальные денежные доходы населения увеличились на 8,4%, что превысило прогноз, ну, а реальная зарплата сейчас, за 11 месяцев, плюс 8,7%. Это уже поверх (уровня инфляции – прим. Т-и). Это означает, что люди получили больше, и здесь инфляция не смогла уменьшить доходы населения», - сказал глава правительства.

Также Мишустин доложил Путину об уровне безработицы в России. По его словам, этот показатель в среднем не превышал 2,5% за год. При этом в стране, как сказал глава правительства, продолжают решать вопрос нехватки кадров.

«Еще один важный показатель – уровень безработицы. Он в среднем не превышала 2,5% за год, сейчас – 2,3%. Но здесь также вопрос дефицита рабочей силы. Мы активно над этим работаем, создавая возможности для привлечения кадров в те отрасли, которые в них (кадрах – прим. Т-и) нуждаются», - рассказал он.

В ответ Путин поручил Мишустину добиться сбалансированного роста экономики России и снижения инфляции в 2025 году.