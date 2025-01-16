Среднемесячная зарплата в Татарстане превысила 72 тыс. рублей

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С января по октябрь 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата в Татарстане составила 72 009 рублей. Это на 21% превышает показатели аналогичных месяцев предыдущего года, следует из доклада «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.

В эти же месяцы рост номинальных зарплат в республике составил 11,9%.

Также аналитики изучили данные за отдельно взятый октябрь 2024 года. Сумма среднемесячной номинальной зарплаты оказалась на 23,1% больше, чем годом ранее, реальной — на 13,6%.