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Среднемесячная зарплата в Татарстане превысила 72 тыс. рублей
С января по октябрь 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата в Татарстане составила 72 009 рублей. Это на 21% превышает показатели аналогичных месяцев предыдущего года, следует из доклада «Социально-экономическое положение РТ» Татарстанстата.
В эти же месяцы рост номинальных зарплат в республике составил 11,9%.
Также аналитики изучили данные за отдельно взятый октябрь 2024 года. Сумма среднемесячной номинальной зарплаты оказалась на 23,1% больше, чем годом ранее, реальной — на 13,6%.
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