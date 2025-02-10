Средняя зарплата по имеющимся в Казани вакансиям выросла на 21% за год

На одного безработного в Казани приходится 11 вакансий. Об этом на деловом понедельнике заявил директор Центра занятости населения Татарстана Тимур Муллин.

В лидерах предложений – обрабатывающее производство, строительство, розничная торговля, транспорт и логистика. По этим отраслям индекс труда меньше, чем среднее значение всех отраслей.

«Предложение вакантных рабочих мест с наиболее высоким спросом на специалистов наблюдется в отраслях: промышленности, строительстве, транспорте и логистике, торговле, образовании, медицине и туризме», – отметил Муллин.

Он добавил, что средний рост заработной платы по вакансиям за год составил 21% к прошлому году и достиг 72 тыс. рублей в месяц.

«По прогнозам на 2025 год, инженеры-конструкторы, разработчики, специалисты технических прикладных наук будут более востребованы. Причиной этого является одна из актуальных задач государства – обратный инжиниринг и разработка технологий связанные с импортозамещением», – подчеркнул Муллин.