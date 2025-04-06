Реальные зарплаты в Татарстане выросли на 11,7% в годовом выражении

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За январь 2025 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, выросла на 11,7% в годовом выражении. Это следует из доклада о социально-экономическом развитии республики, подготовленного Татарстанстатом.

Среднемесячная номинальная заработная плата в первом месяце 2025-го составила 78 003,2 рубля. Она увеличилась на 22,9% по сравнению с январем 2024-го.

Вместе с тем по сравнению с декабрем прошлого года в январе текущего реальная зарплата татарстанцев сократилась на 27,9%, а номинальная – на 26,8%. Подобное посленовогоднее уменьшение является традиционным.