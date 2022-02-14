Расписание: Валиева, Трусова и Щербакова выступят с короткой программой на Олимпиаде
Завтра российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова выступят с короткой программой в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Начало прокатов в 13:00 по московскому времени.
Российские фигуристки будут выступать в пятой заключительной разминке сильнейших спортсменок мира. Олимпийская чемпионка в командном турнире Олимпиады Камила Валиева выйдет на лед ориентировочно в 16:52 по московскому времени, Александра Трусова в 17:05, а Анна Щербакова в 17:12.
Всего в соревнованиях примут участие 30 фигуристок в женском одиночном катании.
Пятая разминка
25. Карен Чен (США)
26. Камила Валиева (Россия) – 16.52
27. Ю Ен (Южная Корея)
28. Александра Трусова (Россия) – 17.05
29. Анна Щербакова (Россия) – 17.12
30. Каори Сакамото (Япония)
Главным фаворитом среди женщин считается 15-летняя Камила Валиева. В этом сезоне она стала победителем чемпионата России и первенства Европы. Отметим, что ее соперница Анна Щербакова является трехкратной чемпионкой России и действующей чемпионкой мира. При этом, еще одна россиянка Александра Трусова на взрослом уровне чемпионатов России, мира или Европы не выигрывала.
Церемония награждения победителей в личных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине будет отменена, если в тройку призеров попадет Камила Валиева. С таким заявлением выступил МОК.
Напомним, сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию МОК, ISU и WADA на временное отстранение Валиевой в связи с положительным допинг-тестом 15-летней спортсменки.
Позже в российском Кремле пожелали победы Камиле Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков - выразил надежду, что золотые медали за победу в командном турнире фигуристам сборной России скоро вернут.
До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты о решении CAS по делу Камилы Валиевой.