МОК отказался от церемонии награждения фигуристов с участием Камилы Валиевой

Церемония награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине будет отменена, если на пьедестал попадет Камила Валиева. С соответствующим заявлением выступил Международный Олимпийский комитет.

По мнению руководства организации, такое решение будет наиболее справедливым по отношению ко всем спортсменам и национальным олимпийским комитетам.

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим НОК было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения <…>, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительную пробу А, но чье нарушение антидопинговых правил, с другой стороны, еще не установлено», — говорится в заявлении МОК.

Таким образом, церемония награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Играх в Пекине не состоится.

При этом в Международном Олимпийском комитете уточнили, что по окончании дела Валиевой организация проведет «достойную церемонию награждения».

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты, касающиеся решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой.