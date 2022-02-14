В Кремле пожелали победы Камиле Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не лишать Камилу Валиеву права на участие в личных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх.

Также Песков выразил надежду, что золотые медали за победу в командном турнире фигуристам сборной России скоро вернут.

«Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду. Мы желаем это каждому спортсмену. Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идёт к своей мечте. Мы безусловно рады, что всё-таки Камила сможет продолжить своё участие в индивидуальном зачёте.

Да, что касается нашей золотой медали. Мы надеемся, что она будет скоро вручена. Хотя, конечно, какие-то там ещё процедуры могут влиять, и будет активная работа со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

Ранее в Олимпийском комитете США разочаровались из-за допуска Валиевой до соревнований в личном зачете.

До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты о решении CAS по делу Камилы Валиевой.