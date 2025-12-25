Раис РТ принял участие в заседании Госсовета РФ по подготовке кадров для экономики страны

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации, которое состоялось сегодня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Провел заседание Президент России Владимир Путин. Основной темой мероприятия стала подготовка кадров для экономики Российской Федерации.

Фото: rais.tatarstan.ru

Как подчеркнул глава государства, вопрос подготовки кадров для экономики касается каждого региона и каждой отрасли. «Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные на сегодняшний день, фундаментальные для развития нашей страны», – сказал он.

Путин напомнил, что в этом году началась реализация 19 национальных проектов с конкретными ориентирами. Из них 8 – по обеспечению технологического лидерства России. Все национальные проекты увязаны между собой ключевой целью обеспечения устойчивого развития страны и укрепления ее суверенитета.

В ходе заседания глава государства объявил 2026 год Годом единства народов России.