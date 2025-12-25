Раис РТ принял участие в заседании Госсовета РФ по подготовке кадров для экономики страны
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации, которое состоялось сегодня в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Провел заседание Президент России Владимир Путин. Основной темой мероприятия стала подготовка кадров для экономики Российской Федерации.
Как подчеркнул глава государства, вопрос подготовки кадров для экономики касается каждого региона и каждой отрасли. «Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные на сегодняшний день, фундаментальные для развития нашей страны», – сказал он.
Путин напомнил, что в этом году началась реализация 19 национальных проектов с конкретными ориентирами. Из них 8 – по обеспечению технологического лидерства России. Все национальные проекты увязаны между собой ключевой целью обеспечения устойчивого развития страны и укрепления ее суверенитета.
В ходе заседания глава государства объявил 2026 год Годом единства народов России.