Слуцкий поблагодарил Минниханова за восстановление православных храмов

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Глава фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за восстановление православных храмов. Об этом сообщает заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти – представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве, директор филиала АО «Телерадиокомпания «Новый век» в Москве Дина Газалиева.

Встреча состоялась в рамках заседания Государственного Совета Российской Федерации, которое проходит под председательством Президента РФ Владимира Путина в Москве. Стороны обсудили совместные проекты, в том числе восстановление православных храмов.

«Помогая Татарстану, помогаешь себе», – отметил в ходе беседы с лидером республики Леонид Слуцкий и призвал тиражировать опыт республики.

«Будем продолжать это сотрудничество и поддерживать друг друга в других важных делах. Планов – много!» – сообщил в МАХ Раис Татарстана.

Напомним, партия, возглавляемая Слуцким, принимала участие в возрождении Казанского Богородицкого монастыря.

Видео: Дина Газалиева