Слуцкий поблагодарил Минниханова за восстановление православных храмов
Глава фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за восстановление православных храмов. Об этом сообщает заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти – представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве, директор филиала АО «Телерадиокомпания «Новый век» в Москве Дина Газалиева.
Встреча состоялась в рамках заседания Государственного Совета Российской Федерации, которое проходит под председательством Президента РФ Владимира Путина в Москве. Стороны обсудили совместные проекты, в том числе восстановление православных храмов.
«Помогая Татарстану, помогаешь себе», – отметил в ходе беседы с лидером республики Леонид Слуцкий и призвал тиражировать опыт республики.
«Будем продолжать это сотрудничество и поддерживать друг друга в других важных делах. Планов – много!» – сообщил в МАХ Раис Татарстана.
Напомним, партия, возглавляемая Слуцким, принимала участие в возрождении Казанского Богородицкого монастыря.
Видео: Дина Газалиева