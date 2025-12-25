news_header_top
Общество 25 декабря 2025 13:28

Рустам Минниханов исполнит мечты еще троих детей в рамках акции «Ёлка желаний»

Сегодня в Московском Кремле пройдет расширенное заседание Госсовета РФ, которое проведет Президент России Владимир Путин. До его начала прошла традиционная ежегодная акция «Елка желаний», и Раис Татарстана Рустам Минниханов снял с нее три шарика. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти – представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве, директор филиала Телерадиокомпании «Новый век» в Москве Дина Газалиева.

Эмир Хайруллин из Казани (14 лет) мечтает побывать в роли сотрудника ГИБДД. Ильдан Галеев из пгт Апастово Апастовского района (5 лет) желает получить Яндекс.Станцию. А Василиса Овчаренко из подшефного Татарстану города Рубежного, ЛНР (3 года), хочет получить в подарок детский электромобиль.

«Все решим, все будет!» – с улыбкой сказал Рустам Минниханов.

Видео предоставлены Диной Газалиевой

