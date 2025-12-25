news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 25 декабря 2025 15:44

Путин поручил создать условия для переквалификации сотрудников на фоне развития ИИ

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для доступной и понятной переквалификации работников в условиях быстрого развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Выступая на заседании Государственного Совета, глава государства отметил, что расширение применения ИИ в производственных процессах будет не только замещать отдельные операции и профессии, но и формировать новые рабочие места. По словам Путина, такие позиции потребуют от специалистов умения работать с данными, ставить задачи, обладать инженерным мышлением и брать на себя ответственность.

«И в этой ситуации важно обеспечить людям понятный для них профессиональный переход, открыть перед ними новые возможности для обучения, переобучения и роста квалификации в течение всей жизни», – сказал Путин.

#Владимир Путин #искусственный интеллект
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025