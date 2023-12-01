Раджа подражал Дону Корлеоне, подростки – «Слову пацана»: эксперты об опасности игр в ОПГ

Насмотревшись историй о жизни в 90-е, дети сразу же решили, что быть бандитом ну просто очень круто

Кадр из фильма

На «сходку» пришли порядка 30 подростков

Насмотревшись историй о жизни в 90-е, некоторые юные жители Татарстана решили, что быть бандитом ну очень круто. Школьники побрились, нацепили спортивные костюмы, сменили походку и манеру говорить, и тут у взрослых екнуло в груди: то, что казалось, стало забываться, резко ворвалось в реальность. А ведь вспоминать об этом так не хотелось.

Сериал «Слово пацана», снятый по книге о жизни казанских группировок в 80-е и 90-е годы, запретили снимать в Казани. Все возможное для этого сделали Раис Татарстана, прокуратура и Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Однако авторы картины нашли новую площадку – Ярославскую область. Там во время съемок собирали массовки по несколько сотен человек, против никто из местных жителей не высказывался.

9 ноября состоялась премьера сериала «Слово пацана», а уже 25-го числа в Сарманово дети начали «делить асфальт» – все ровно так же, как в фильме. Закончилась дележка дракой, которую позже назвали «дружеской», – видео опубликовали в телеграм-канале, названном в честь ОПГ «Хади Такташ», о которой говорится в сериале.

В Сарманово подростки создали телеграм-каналы с названиями казанских группировок, разделили территорию на части и стали устраивать разборки между собой, так же, как в сериале Фото: © «Татарстан-24»

Спустя два дня видео заметили полицейские, они выяснили, что события на записи происходили двумя днями ранее – 25 ноября около восьми вечера в городском парке отдыха имени Ленина. Сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в парке. Так и узнали, что на «сходку» собирались порядка 30 подростков.

По записи видно, что дети пришли в парк, сначала разговаривали, а через полчаса поделились на две группы и стали кидаться снежками и делать вид, что дерутся, ну прямо как в кино. В качестве орудия боя использовали исключительно снежки. Продолжалось это не долго, ребята потолкались и разошлись. В больницу, как выяснили полицейские, с травмами после этой игры никто не обращался.

Полицейские установили всех участников этой истории – все они жители Сарманово. Одна часть учится в местной школе, другая – в гимназии. Ребятам от 14 до 16 лет. Что примечательно, среди них было семь девочек.

Всех их с родителями и представителями школ пригласили в полицию на разговор. У всех сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, объяснили, что идея их была не самой лучшей, и отпустили по домам.

Как только поднялась шумиха вокруг видео, авторы удалили свой телеграм-канал. Как стало известно «Татар-информу», полицейские изучили переписки в телефонах всех участников событий, выяснили, что агрессии у детей не было. Сами подростки все случившееся называли игрой.

Семьи всех школьников, как стало известно агентству, благополучные: ни родители, ни дети на учете не состояли, обо всех отзываются положительно. Однако желание поиграть в ОПГ может сыграть с их судьбами злую шутку.

Лейла Шайдукова: «Страна, благодаря фильму, будет готова к приему таких персоналий?» Стоп-кадр видео

«Радик Галиакберов полностью повторил сценарий любимого им фильма «Крестный отец»

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии КГМУ Лейла Шайдукова тоже посмотрела сериал и поделилась своим мнением о происходящем с детьми.

«Подобные сериалы уже выпускались, и они имели большой резонанс. Вспоминаем “Бригаду”, после которой формировались группировки, резко выросла подростковая преступность, но это было давно. Сейчас молодежь имеет совершенно другую ментальность, они если что-то и делают, то только имитируют. Хотя если вспомнить 90-е годы, то человек по кличке Раджа – Радик Галиакберов полностью повторил сценарий любимого им фильма “Крестный отец”. Его так и прозвали – “казанский Корлеоне”. Он одевался и говорил, как персонаж фильма, у него даже самосознание было, как у Крестного отца», – приводит пример Шайдукова.

К слову, Дон Корлеоне был любимым персонажем и у главаря ОПГ «Жилка» Хайдара Закирова. Стоит вспомнить, что его жизнь оборвалась в Санкт-Петербурге, его убили участники противоборствующей группировки. Галиакберов же остался жив, но в свои 33 года попал за решетку – суд вынес ему пожизненный приговор.

Психолог говорит, что серил «Слово пацана» романтизирует и героизирует то время. И неплохо бы помнить, что эта романтика – криминальная.

«Сейчас подростковый возраст, согласно ВОЗ, длится до 23 лет. Потом наступает молодость, которая длится до 45 лет. Это говорит об общем инфантилизме. Это радует, с одной стороны, потому что все-таки такие кровавые драки требуют мужского начала, очень мощного агрессивного посыла. А если ты инфантильный – это детское начало и оно делает эту жесткую мужскую, я бы даже сказала, мужицко-пацанскую тематику чуждой современной молодежи. Но, к сожалению, есть опасения. Все лидеры группировок, которые были отправлены в места не столь отдаленные, “Черный дельфин”, “Полярную сову” и так далее, отбывают пожизненное. Но в будущем году заканчивается 25-летний срок их отсидки и, согласно законам, они имеют право подать прошение об освобождении. Человек отсидел 25 лет, смог добиться от государства отпущения грехов, но всякий ли лидер изменился внутри? Вот я не уверена. Как психиатр могу сказать, что существует асоциальный тип психопатии – это расстройство, которое характеризуется стабильностью, тотальностью, дезадаптацией. Фактически эти черты характера постоянные, возникают они в детстве, в подростковом возрасте и их невозможно изменить. Вот эта криминальная составляющая при такой романтизации разве исчезнет? Как психиатр могу сказать – она не исчезает никогда. Страна, благодаря фильму, будет готова к приему таких персоналий?» – задается вопросом профессор.

Серил «Слово пацана» романтизирует и героизирует то время, но нельзя забывать, что эта романтика криминальная Кадр из фильма

«Это было с нами, с нашими детьми, многие из которых не дожили до просмотра фильма о самих себе»

Лейла Шайдукова отметила, что не просто так создателям сериала отказали, не разрешили снимать его в Казани.

«Вероятно, властям показалось, что это еще слишком болезненно и может возродить прежнюю культуру, это опасно. И здесь я с властями абсолютно согласна: нельзя снимать в Казани, где, по некоторым данным, существовало до 140 группировок», – подчеркнула доктор медицинских наук.

Услышав про сармановских школьников, Лейла Шайдукова отметила, что такие игры – проблема. Именно этим фильм и опасен, что заражает внушаемую часть населения – подростков. По словам психиатра, интерес к сериалу у них возникает из-за стремления найти острые ощущения, которые возникают при просмотре этой картины.

«В этих случаях необходимо влияние негласного лидера. В мое время проводили классные часы, приглашали участников Великой Отечественной войны, мы все их рассказы запомнили. Сейчас, к сожалению, нет влиятельных лиц, которые могли бы участвовать в воспитании детей и рассказывали бы им о прошлом. Не исключено, что можно пригласить и тех людей, которые одумались, вынесли урок из тех времен и рассказывали бы детям о том, как они выжили в той мясорубке», – считает психиатр.

На тот случай, если родители по каким-то причинам все-таки решили не запрещать детям просмотр фильма, то смотреть его нужно вместе, в семейном кругу, советует профессор.

«Нужно использовать этот фильм как пособие по асоциальному поведению с комментариями: “Увы, это смертники” или: “Жаль, многие были обречены”, “Хорошие ребята, но плохие учителя”, “Что мы пережили!” и так далее. Важно подойти к просмотру осознанно и рассказать молодежи правду – не только страницы “славной истории”, но и непригодную изнанку жизни в 70-90-е годы. Это было! С нами, с нашими детьми, многие из которых не дожили до просмотра фильма о самих себе», – заключила она.

Если родители все же решили не запрещать просмотр фильма, то надо смотреть его в семейном кругу Кадр из фильма

«Он с приятелями как-то избил подростка, засунули ему палку в задний проход и разорвали кишечник»

Житель Казани Игорь родился в 90-е. Его школьные годы пришлись на время, когда борьба с группировками была в самом разгаре, но жизнь по уличным правилам еще продолжалась. Его перевели в новую школу в один из пригородных поселков, где ему впервые пришлось столкнуться с ОПГ.

«Я пошел в четвертый класс, когда меня перевели в новую школу. В первый же день все дети отпинали меня в живот только из-за того, что я был новенький. Тогда я понял, что мне нужно как-то выживать, ведь мои проблемы никак не волновали взрослых – меня воспитывали бабушка и дед, они постоянно были на работе. О том, что меня что-то волнует или беспокоит, никогда не спрашивали. Мне пришлось самому драться, а потом вступить в группировку, потому что если ты не был со всеми, то все были против тебя», – вспоминает мужчина.

Он рассказывает, что «сходняки» устраивали в основном в школьных дворах – так было во всех районах. Иногда собирались на конечной автобусной остановке поселка, поэтому таксисты отказывались довозить своих клиентов до этого места.

«Старшие играли в футбол, младшие чистили для них поле, зимой они же заливали лед. Старшие каждый год устанавливали елку у школы, и когда привозили еловые ветки, младшие их всю ночь охраняли», – рассказывает Игорь.

Дрались очень часто, били всех, кого ни попадя. Драки были такие, что пробивали головы, ломали кости, причем не только на улице, но и в школе, вспоминает бывший группировщик.

«Тех, кто был не с улицы, кто хотел нормально учиться, “чмырили”. Учиться было не круто. Когда вышла “Бригада”, я как раз пошел в шестой класс, начала собираться компания, которая подражала героям сериала. Они избивали других подростков, могли отобрать телефон, деньги. Издевались над всеми, кто как мог», – вспоминает Игорь.

Одноклассник мужчины, который считал своим кумиром Сашу Белого, стал лидером этой компании. К слову, его отец тоже был в числе криминальных авторитетов.

«Вместе со своими приятелями он как-то избил подростка – они засунули ему палку в задний проход, разорвали ему кишечник. Что было с жертвой их жестокости, я уже и не помню, тогда это не было чем-то из ряда вон выходящим. Обычное дело. Когда ты подросток, ты не осознаешь границы дозволенного, не осознаешь, что такое жестокость. Когда я посмотрел “Слово пацана”, я сразу сказал, что на улицах начнется анархия. Похоже, все к этому и идет», – считает бывший участник ОПГ.

Многие из тех, кто прошел 90-е и посмотрел «Слово пацана», считают, что ничего хорошего в сериале нет Кадр из фильма

«Что я, что мои знакомые, которые прошли 90-е, задаются вопросом: «Зачем это сняли?»

Свое мнение о сериале и о том, как он повлиял на подростков, «Татар-информу» высказал житель Казани, который некогда возглавлял одну из ОПГ города. Случай с детьми в Сарманово его очень удивил.

«Когда я узнал об этом, не поверил, что это происходит на самом деле. Это глупость какая-то. В наши времена, как правило, тот, кто постарше, обижал того, кто помладше, отбирал деньги и так далее. История почти всегда была одна и та же – шли защищать. А тут хочется задать только один вопрос: “Для чего вы это делаете?”», – рассуждает бывший лидер группировки.



Многие из тех, кто прошел 90-е и посмотрел «Слово пацана», считают, что ничего хорошего в сериале нет, поделился бывший лидер ОПГ.

«Кто вообще допустил, что такой сериал вышел в свет? Это наболевшая тема, ажиотаж фильма уже создан. Что я, что другие мои знакомые, которые прошли все это, задаются одним и тем же вопросом: зачем это сняли? Вот в моем детстве мы посмотрели фильм про мушкетеров, нарвали веток и изображали Д’Артаньянов. Посмотрели фильм про войну – пошли рыть окопы во дворе. А здесь? Получается, подростки насмотрелись и сами себя назвали именами каких-то группировок», – удивляется наш собеседник.



По убеждению мужчины, сейчас у подростков есть масса возможностей вырасти успешными, реализовать себя в самых разных сферах, поэтому вставать на путь криминала сегодня как минимум глупо.

«Вот в мое детство, я помню, когда был в классе третьем-четвертом, идешь на птичий рынок... ко мне никогда не подходили мои ровесники, всегда подходили парни на две головы выше меня: “Че, как? Купил? Покажи!” Я сначала не понимал, откуда эти фразы “мотаешься, не мотаешься”. Ты – ребенок, идешь со своими мыслями купить рыбок. Тогда было так – тебя всегда обидит тот, кто сильнее. Понятно, что потом это все начиналось как-то организовываться, мы уже не ездили по одному. Худо-бедно можно было как-то объяснить, для чего создавались группировки, а сейчас это зачем?» – говорит экс-группировщик.

По его словам, дети не задумываются, что их действия могут привести к трагедии, поэтому с ними нужно заниматься, разговаривать и следить за тем, что они смотрят в интернете.

«Сейчас уже актеры сериала начинают говорить: “Да вы все не так поняли, там в конце будет мораль, всех героев ждет возмездие”. Я думаю, Марио Пьюзо в своем фильме “Крестный отец” тоже совсем другое хотел сказать, он не хотел, чтобы его фильму подражали бандиты, в конце-то там идет раскаяние, он теряет дочь. Но на это никто просто не обращает внимания», – подытожил мужчина.

Ильсояр Гарифуллина: «Для детей ведь что положительный герой – кумир, что отрицательный герой – кумир. Поэтому мы и были против этого фильма» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Когда сняли «Бригаду», половина молодежи хотела стать рэкетирами, когда вышла «Интердевочка» – проститутками»

Одна из ярых противниц сериала – бывший сотрудник ПДН Ильсояр Гарифуллина. Она пришла в милицию в 1974 году. Работала в детской комнате милиции, после чего стала инспектором по делам несовершеннолетних, далее начальником отдела, затем замначальника милиции общественной безопасности. В 2009 году ушла на пенсию и сейчас работает в Совете ветеранов – она ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних.

«То, что этот фильм вызовет интерес у подростков, было понятно изначально, поэтому мы и очень переживали, когда начались съемки. Там хоть и стоит маркировка “18+”, но, судя по тому, сколько детей его посмотрели, можно сказать, что многие из них остаются без присмотра. Хочется, чтобы “герои” этого фильма для наших детей не стали кумирами. Это действительно были очень непростые времена, у многих были печальные судьбы», – говорит Ильсояр Гарифуллина.



По словам экс-главы ПДН, в те времена работать ей и ее коллегам приходилось практически круглосуточно: они дежурили в школьных дворах, на дискотеках, но даже тогда не удавалось наставить на путь истинный всех ребят.



«Тот, кто выбрал этот путь, дошел или до колонии, или погиб. Поэтому очень хочется достучаться именно до родителей, ведь никто лучше них самих не знает их детей. Хочется посоветовать, если ваши дети так хотят посмотреть этот сериал, посмотрите его вместе, чтобы вы могли объяснить им, что это – печальный период нашей страны, который коснулся не только Казани, но и многих других городов», – рассказала Ильсояр Гарифуллина.

По словам Ильсояр Гарифуллиной, сармановским школьникам уже объяснили, что их ждет в случае, если их игры перерастут в настоящие преступления.



«Они должны понимать, что незнание закона не освобождает от ответственности. Пока до нарушений закона не дошло, но это сигнал для нас – взрослых, кто призван работать с этими детьми. Мы должны объяснить, что этот фильм не для подражания. Отвечать придется по закону, а если нарушитель еще не достиг возраста уголовной ответственности, то отвечать будут его родители. Поэтому я призываю всех, чтобы они следили за своими детьми», – подчеркнула Ильсояр Гарифуллина.

Полковник полиции Борис Сагадеев на службу пришел в 1992 году, работал в группе «Лидер» Московского района и боролся с группировками.

«Когда сняли “Бригаду”, половина молодежи хотела стать рэкетирами, когда сняли “Интердевочку” – проститутками. Ну понятно, многие пишут, что сериал интересный, но вот начались нехорошие последствия. Молодежь смотрит, им нечем заняться, а тут какая-никакая романтика, вроде бы начинают чувствовать себя хозяевами жизни», – говорит он.

Детей из Сарманово, которые играли в группировки, запросто могут поставить на учет в ПДН, считает бывший милиционер. Это история про то, как подростки в буквальном смысле слова «подняли себе большую проблему с земли».

«У этих ребята теперь пятно останется на всю жизнь! Полицию в Сарманово поставили на уши, сейчас они будут проводить профилактическую работу. Все начинается с малого, труден первый шаг, а дальше – бегом побежишь. Конечно, вряд ли все будет как в 90-е, но звоночки уже тревожные пошли. Раньше была пионерия, комсомол, молодежь чем-то отвлекали, а сейчас им нечем заняться. Они же не пойдут играть в лапту во дворе? Ну, кто-то, может, и пойдет, а кто-то скажет: “А давайте как в кино будем! Вы кто будете? «Жилка»? А мы «Хади Такташ». А что они там делали? Дрались? Во, давайте подеремся!”», – поделился Сагадеев.

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«Татар-информ» рассказывал, что Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец написала обращение в Роскомнадзор РФ. Она уверена, что фильм романтизирует бандитизм, оправдывает страшное явление «казанский феномен» и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи. Ирина Волынец просит запретить сериал. Тем временем на подходе шестая серия, и так и хочется спросить, перефразируя известную социальную рекламу: «А вы знаете, что смотрят ваши дети?»