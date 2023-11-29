«Это насаждение преступной идеологии и чернуха»: Волынец просит запретить «Слово пацана»

«Несмотря на маркировку фильма 18+, посмотреть его может любой ребенок»

На подходе только пятая серия «Слова пацана», а дети и подростки уже играют в опэгэшников – «делят асфальт», устраивают «сходки» и забивают друг другу «стрелки». Страшные события 90-х для них игра – детская психика не способна осознать, насколько жестокой и трагичной была жизнь по правилам улицы.

Взрослые, глядя на это, бьют тревогу. Одной из первых отреагировала Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она написала обращение в Роскомнадзор РФ на имя Андрея Липова.

В документе она подчеркивает, что фильм романтизирует бандитизм, оправдывает страшное явление – «казанский феномен» и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи.

«Несмотря на маркировку фильма “18+”, доступ к демонстрации имеет любой желающий, в том числе несовершеннолетние дети, так как отследить и ограничить их право пребывания в сети не представляется возможным из-за отсутствия правового механизма. Сегодня мы становимся свидетелями того, как дети начинают подражать героям фильма, информацию о данных событиях, происходящих уже в эти дни, легко найти в сети Интернет. Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии, подростки создают группы и совершают противоправные действия, транслируемые в фильме», – говорится в обращении детского омбудсмена.

Ирина Волынец: «Сегодня мы становимся свидетелями того, как дети начинают подражать героям фильма, информацию о данных событиях, происходящих уже в эти дни, легко найти в сети Интернет» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ирина Волынец считает, что фильм противоречит Указу Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Она подчеркивает, что этот Указ является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

«В Указе четко обозначены угрозы традиционным ценностям, которые мы наблюдаем при демонстрации фильма, и отмечено, что идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству», – считает Ирина Волынец.

Омбудсмен также указывает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» органы государственной власти должны принимать меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, а также от распространения видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, антиобщественное поведение.

«С учетом вышеизложенного прошу Вас, уважаемый Андрей Юрьевич, организовать экспертную оценку фильма на предмет соответствия Указу Президента Российской Федерации “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей” и запретить трансляцию сериала “Слово пацана”, который наносит вред психическому и нравственному здоровью молодежи и несет в себе идеализацию преступных групп, а также принять меры по блокировке сайтов и иных интернет-ресурсов, транслирующих недопустимый контент», – говорится в документе.

«После выхода сериала появились новые Telegram-каналы с названиями казанских группировок, о которых идет речь в этом фильме» Фото: скриншот

«Создатели фильма зарабатывают на просмотрах и скачиваниях»

Ирина Волынец рассказала «Татар-информу», что посмотрела три серии, которые уже вышли в свет.

«После выхода сериала появились новые Telegram-каналы с названиями казанских группировок, о которых идет речь в этом фильме. Дети делятся на группы, имитируют бандитские разборки, причем участвуют в них даже 12-летние ребята. Слава богу, пока еще нет жертв, но ведь это может быть только начало. Хорошо, если все это останется в зачаточном состоянии, но у профессионалов есть основания полагать, что все это не закончится такими вот играми», – поделилась детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка считает, что винить родителей в том, что они не следят за своими детьми и допускают просмотр ими сериала, бессмысленно.

«Фильм побил все рекорды: более миллиона скачиваний за 20 дней. ПДН начинает работать, когда уже совершено преступление и невозможно приставить к каждому ребенку инспектора. Ну и родители, они ведь часто не могут уделять достаточно времени своим детям, они ведь работают с утра до ночи, чтобы обеспечить им счастливое детство. Далеко не все родители могут оградить ребенка от этого контента, чисто технически как это сделать? Не все это умеют и не все понимают, что это нужно сделать. Ну и не у всех доходят руки. К тому же у нас есть и проблемные семьи – они всегда были, есть и будут, и эти неблагополучные семьи находятся в группе риска. Хотя любой ребенок, даже из благополучной семьи, может совершенно спокойно на своем смартфоне посмотреть этот сериал, несмотря на то что стоит ограничение 18+, у нас ведь нет верифицированного входа в интернет. Это значит, что любой ребенок ставит галочку, что ему есть 18, и спокойно смотрит все, что хочет», – говорит Волынец.

«Фильм побил все рекорды: более миллиона скачиваний за 20 дней» Фото: кадр из фильма

Омбудсмен надеется, что до владельцев платформы, которая транслирует сериал, вовремя дойдет, что показ нужно остановить.

«Создатели заработали не только на производстве этого фильма, но также зарабатывают на скачиваниях, потому что это платные платформы. Нам говорят, что они хотят преподнести нам какую-то мораль, что у героев фильма страшный финал, но при этом у этих людей на первом месте могут оказаться коммерческие мотивы – просто заработать денег на такой горячей теме. Они зарабатывают на наших детях, это может очень негативно сказаться на будущем этих детей, на их отношении к миру, к действительности. Потому что то, что показывается, – это сплошная жестокость, какая-то чернуха. Это может пропагандировать деструктивное поведение, это опасно для детской психики. Об этом я очень переживаю и как мать, и как омбудсмен. Психологов потом столько не хватит, чтобы реабилитировать всех детей», – считает она.

Ирина Волынец рассказала агентству, что стала инициатором проведения в Общественной палате РФ круглого стола по противодействию контенту, который наносит вред детской психике. Он состоится 11 декабря.

«Настроение падает, появляется агрессия, раздражение, это не хочется смотреть»

Подполковник МВД РФ РТ в отставке, в настоящее время клинический психолог Ирэн Боброва рассказала, что смогла заставить себя посмотреть только две серии «Слова пацана», большего ее психика не выдержала.

«Этот сериал действует на всех по-разному, все зависит от возраста, образования, типа личности. Но я думаю, что он вызывает неприятные ощущения. Настроение тут же падает, появляется агрессия, раздражение, жалость и отторжение. Это не хочется смотреть. Несмотря на то что они подобрали артистов, которых мы помним по другим фильмам, это не смягчает моих чувств как зрителя», – говорит психолог.

Ирэн Боброва: «Я смотрела его как психолог, потому что я должна пропустить это через себя, чтобы понять, о чем это. Я категорически не рекомендую этот сериал к просмотру» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ирэн Боброва говорит, что если бы ее пригласили посмотреть эту картину в сериале, она ушла бы уже на первых минутах просмотра.

«Я пыталась его смотреть, но мне было тяжело. Я посмотрела фрагмент из первой части, выключила, потом снова заставила себя продолжить смотреть. Я смотрела его как психолог, потому что я должна пропустить это через себя, чтобы понять, о чем это. Я категорически не рекомендую этот сериал к просмотру», – поделилась Боброва.

«Ирина Волынец очень четко сформулировала в своем обращении, что сериал противоречит нормам морали. У нас есть непрописанные общепринятые нормы морали, и мы всегда стремимся к доброте, гуманизму, взаимопомощи, а тут какое-то искаженное, извращенное представление о всем этом. Это же неправильно!» – считает психолог.

«С начала двухтысячных, когда все затихло, я такое вижу впервые»

После выхода сериала в свет сообщения в сети о том, что дети словно сорвались с цепи и окунулись в мир криминала, попадаются регулярно. На днях прогремел случай в Сарманово – там подростки создали Telegram-каналы с названиями казанских группировок, разделили территорию на части и стали устраивать разборки между собой, так же, как в сериале. Свои потасовки они снимают на видео и выкладывают в интернет.

В полиции выяснили, что участие в «сходках» принимали ученики двух школ. Всех детей установили и вызвали на разговор вместе с родителями. Школьники рассказали, что это была всего лишь шутка – попытка снять «дружеское видео», никто не пострадал.

В Сарманово подростки создали Telegram-каналы с названиями казанских группировок, разделили территорию на части и стали устраивать разборки между собой, так же, как в сериале Фото: © «Татарстан-24»

Вслед за этим о «сходках» молодежи рассказывают жители Зеленодольска.

«Вчера я проходила мимо озера и увидела, как там собралось человек пятнадцать подростков. Некоторые из них в подобии спортивных костюмов из 90-х: походка, манера говорить, как у настоящих гопников. С начала двухтысячных, когда все затихло, я такое вижу впервые. Считаю, что это влияние того сериала про ОПГ, дети его сейчас смотрят, обсуждают, подражают героям. Сейчас это только игры, а что будет дальше?» – рассказала жительница Зеленодольска Гузель.

Стоит вспомнить, что Зеленодольск не меньше Казани был охвачен группировками: «Хайдеровские», «Педалевские», «Курицынские» и множество других.

Заметили сборы «пацанов» на минувшей неделе и в Кировском районе Казани. Судя по всему, голову подняли «Светловские» – участников этого ОПГ последний раз судили в 2019 году за похищение и вымогательство.

«Это было утром, часов в десять, я увидел, как на футбольном поле на улице Светлая собралось человек пятьдесят. Смотрящему на вид лет тридцать. И потом слышал уже от соседей, что они и в магазины начали залетать с разборками “по понятиям”, никого не грабили, денег не требовали, но что-то выясняли. Подробностей не знаю», – рассказал очевидец Игорь.

В нескольких школах Казани рассказывают, что подростки начали бриться налысо или коротко стричься, при этом открыто признаются: подражают героям сериала.

В нескольких школах Казани рассказывают, что подростки начали бриться налысо или коротко стричься, при этом открыто признаются: подражают героям сериала Фото: кадр из фильма

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Между тем накануне в Казани был арестован бывший лидер ОПГ «Кинопленка» Эльфат Сунгатуллин. Он скрывался от следствия 16 лет, в то время, пока его соратники отбывали сроки в колонии строгого режима. На счету группировки десятки убийств, разбоев и краж. Большая часть участников ОПГ либо на кладбище, либо за решеткой.

Символично, что именно в эти дни, когда идут горячие споры вокруг сериала, главарь одной из ОПГ, несмотря на время, прошедшее с тех пор, предстал перед законом. Это говорит о том, что судьба группировщиков редко бывает счастливой и тем, кто поддается духу криминальной романтики, стоит хорошенько подумать, стоит ли на это тратить свои жизни.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что оперативники и бывший лидер казанской ОПГ высказались резко против сериала. Они предупреждали, что картина может побудить молодежь на участие в группировках и стать примером жестокого поведения.