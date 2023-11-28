Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал «Слово пацана»
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал «Слово пацана» на соответствие Указу Президента об утверждении основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Волынец рассказала «Татар-информу», что считает это произведение романтизацией бандитизма и оправданием «казанского феномена».
«В настоящее время широкий общественный резонанс вызывает ситуация, связанная с демонстрацией на интернет-площадках фильма "Слово пацана" о становлении преступных группировок в Республике Татарстан, с которой начался так называемый "казанский феномен". Эта картина формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», – считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
Она отметила, что несмотря на маркировку 18+, доступ к просмотру сериала имеет любой желающий, включая несовершеннолетних, поскольку отследить и ограничить их право пребывания в сети невозможно ввиду отсутствия правового механизма.
«Сегодня мы становимся свидетелями того, как дети начинают подражать героям фильма, информацию о данных событиях, происходящих уже в эти дни, легко найти в сети интернет. Мы наблюдаем, как средствами искусства через данный фильм идет распространение преступной идеологии – подростки создают группы и совершают противоправные действия, транслируемые в фильме», – пишет в обращении к Роскомнадзору Ирина Волынец.
По ее мнению, картина противоречит интересам национального приоритета, заключающимся в защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.
Напомним, недавно в Сармановском районе полицейские нашли школьников, подражавших сериалу «Слово пацана», которые, подражая героям фильма, сформировали две группы и принялись бороться за территорию. Правоохранители подростков вычислили и те им признались, все это было лишь игрой. Сотрудники полиции установили, что в съемках видео «дружеской потасовки» принимали участие ученики двух школ Сармановского района.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников