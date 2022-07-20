Радмир Беляев предложил победителю олимпиады по химии стать своим советником

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Руководитель Менделеевского района Радмир Беляев предложил казанскому десятикласснику Никите Перову, который ранее был признан «Учеником года Татарстана – 2022», стать его советником по развитию образовательного кластера в Менделеевске. Об этом Беляев сообщил в своем Telegram-канале.

«Никита Перов, десятиклассник из Казани, в составе российской команды одержал триумфальную победу на Международной химической олимпиаде в китайском Тяньцзине. Такое молодое поколение — для всех пример. Будем ждать Никиту в Менделеевске, городе Химиков. Наши партнеры из АО „Аммоний“ уже сделали предложение. Я также позвонил, поздравил Никиту, пригласил к нам в город», — сообщил руководитель района.

Сейчас в Менделеевске основной упор сделан на развитие образовательного кластера, который предполагает на первом этапе открытие профильного химико-технологического лицея, далее — колледжа. По мнению специалистов, это поможет удержать в городе молодые кадры.

«Конечно, такие ребята, которые видели, как работают международные площадки, нам очень нужны. Будем вместе работать над проектом. Хотел бы видеть Никиту своим советником по созданию образовательного кластера», — отметил Беляев.

Никита Перов сейчас возвращается с турнира и планирует поездку в образовательный центр «Сириус» в Сочи, ближе к осени школьника ждут в Менделеевске. Напомним, что с победой школьника поздравил Президент России Владимир Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главный архитектор Менделеевска Илья Игин презентовал проект будущего химического лицея.