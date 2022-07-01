Учеником года Татарстана стал десятиклассник казанского лицея Никита Перов

Учеником года Татарстана стал десятиклассник казанского лицея №131 Никита Перов. Об этом стало известно сегодня на чествовании победителей республиканских и всероссийских олимпиад школьников и их педагогов в Казани.

Почетное звание «Ученик года Татарстана – 2022» присуждено Никите Перову по совокупности достижений в образовательном процессе. Он является победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии 2020-2021 и 2021-2022 учебных годов, обладателем золотой медали 56-й Международной олимпиады по химии Д. И. Менделеева.

«Спасибо всем, кто принимал участие в моей подготовке, в подготовке сборной нашей республики на Всероссийской олимпиаде по химии. Это учителя лицея №131, преподаватели городского кружка по химии», – сказал десятиклассник.

Награду ученику года вручил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.