Главный архитектор Менделеевска презентовал проект будущего химического лицея

Главный архитектор Менделеевска Илья Игин на аппаратном совещании в исполкоме города представил дизайн-проект будущего химического лицея, сообщил в своем телеграм-канале руководитель района Радмир Беляев.

«Химический лицей Менделеевска оснастим на уровне столичных школ! Мы изучили опыт городов-лидеров по этому вопросу, и точно могу заявить, что оснащение лицея будет не хуже, чем в подобных школах Казани. Это интерактивные доски, лаборатории с современным оборудованием, открытые классы», — поделился подробностями руководитель района.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Химический лицей будет работать на базе школы № 3, в дальнейшем там будут сформированы лицейские классы. «Капитальные работы по строительству лицея уже ведутся», — уточнила в беседе с «Татар-информ» пресс-секретарь городской администрации Анастасия Шишкина.

Проект создания образовательного кластера в Менделеевске предполагает на первом этапе открытие профильного химико-технологического лицея, далее — колледжа. Это поможет удержать в городе молодые кадры, считают специалисты.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Проект уже утвердили, теперь его направят на согласование в компанию «Аммоний», при поддержке которой он реализуется. На создание лицея от градообразующего предприятия направлено 157 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство колледжа в Менделеевске начнется в 2023 году.