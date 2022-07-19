Казанский лицеист завоевал золотую медаль на Международной олимпиаде по химии

Учащийся казанского лицея № 131 Никита Перов, который ранее был признан «Учеником года Татарстана – 2022», завоевал золотую медаль на 54-й Международной олимпиаде по химии, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ. Состязание прошло в онлайн-формате с 10 по 18 июля в Китае.

В составе сборной выступили школьники Москвы, Саранска и Казани. По итогам олимпиады все четыре участника завоевали золотые медали олимпиады, отметили в министерстве.

Из федерального бюджета за первое место на международной олимпиаде школьники получат премию в 1 млн рублей. Кроме того, казанский лицеист получит 150 тыс. рублей из бюджета Татарстана.

Первая Международная химическая олимпиада прошла в 1968 году. Сейчас в соревновании участвуют школьники не старше 20 лет более чем из 70 стран мира. В сборной каждой страны должно быть не более четырех участников. Олимпиада включает два тура – теоретический и практический.