Путин поздравил казанского лицеиста с победой на Международной олимпиаде по химии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму школьникам, одержавшим победу на Международной олимпиаде по химии. В числе лучших оказался и казанский школьник Никита Перов — ученик лицея №131. Текст поздравительного адреса опубликован пресс-службой Кремля.

Помимо татарстанца, на международном уровне Россию представили ученики из Москвы и Саранска – Артем Гуляев, Виктор Кошлань и Владимир Михайленко.

«Вы блестяще выступили на этих престижных соревнованиях, объединивших сильнейших участников из разных стран мира. И по праву стали обладателями заветных, золотых медалей», — отмечается в поздравлении.

Владимир Путин выразил уверенность, что целеустремленность и настойчивость ребят, как и их глубокие знания, будут востребованы и в дальнейшем. Благодаря им будущие специалисты смогут достичь личных успехов и принести пользу всей стране.

Напомним, что 54-й Международная олимпиада по химии проходила с 10 по 18 июля в онлайн-формате.