Радик Салихов: «Татарстан – это сердце великой России»

Татарстан – это основа, «сердце великой России». Такое мнение в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» высказал директор Института истории им. Шигабутдина Марджани Академии наук РТ Радик Салихов.

«Это проявляется во всем: в развитии экономики, в тех межнациональных отношениях, которые у нас есть, межконфессиональной стабильности и, конечно, дружбе народов. [А также] в том, что здесь у нас в республике есть все условия для раскрытия творческого потенциала человека. Мы видим, какое сейчас у нас возрождение родного языка идет, и не только татарского. Огромное внимание [уделяется] изучению русского языка и языков других народов», – отметил Салихов.

Именно поэтому каждому гражданину следует посетить избирательный участок и отдать свой голос. Голосовал, по словам Радика Салихова, он за «обычную хорошую семейную жизнь», за мир, процветание экономики и развитие Татарстана. Ходить на выборы вместе – это одна из традиций семьи. Но есть таже и другие, например изучение истории своего рода.

«Традиции должны быть везде. Они должны быть в организациях, в архивах, в общереспубликанских традициях. Но, конечно же, в каждой семье должен быть и свой архив. Потому что необходимо из поколения в поколение передавать те дела, которые совершали наши предки. Говорят же, что созидательная история страны – она и есть история каждой семьи», – подчеркнул директор института истории.

В эфире он рассказал и о своих предках, многие из которых занимались педагогической деятельностью. Первые представители династии появились уже в XIX веке. В общей сложности у семьи Салиховых около 500 лет педагогического стажа.

В эфире Радик Салихов показал ряд государственных семейных наград советского времени, который передаются из поколения в поколение, в том числе орден Ленина, врученный его бабушке – директору базовой школы Мамадышского педагогического училища в 1951 году.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7.00 утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. К полудню на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 32,2% избирателей, в 15 часам – 48,7%.