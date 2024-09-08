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Рустам Минниханов проголосовал на выборах в Госсовет Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госсовета республики VII созыва. На избирательный участок руководитель республики пришел вместе с супругой, передает его пресс-служба.
Выборы депутатов татарстанского парламента проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же – по одномандатным избирательным округам.
ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Ранее сообщалось, что, согласно данным системы ГАС «Выборы», явка избирателей в республике к 10 часам утра составила 14,48%.
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