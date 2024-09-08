Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин проголосовал на выборах депутатов парламента республики. На избирательный участок №43, расположенный в лицее №116 Казани, он пришел вместе с супругой.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Настроение хорошее. Думаю, явка будет высокая. Нам бы очень хотелось, чтобы показатели прошлых выборов были превышены. Для нас 75% и более – ожидаемый результат», – сказал глава парламента журналистам после голосования.

По словам Мухаметшина, перед выборами в республике прошла большая предварительная работа.

«Встречи, которые прошли в городах и районах, показали, что люди понимают важность формирования парламента – высшего законодательного и представительного органа власти. Они заявляли, что придут на выборы, чтобы отдать свой голос за человека, партию, которым больше всего доверяют», – подчеркнул он.

Видео: Надежда Гордеева/ «Татар-информ»

Председатель Госсовета отметил, что его родители всегда ходили на выборы, как на большой праздник.

«Родители понимали гражданский долг и личную ответственность. Вот и мы вместе с супругой приехали на избирательный участок, потому что понимаем, что выборы депутатов – это ответственность», – поделился он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Все 2760 избирательных участков в республике открылись в 7 утра, их работа продолжится до 8 вечера.