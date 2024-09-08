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К полудню на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 32,2% избирателей
К полудню в Татарстане проголосовали более 30% избирателей. Об этом сообщается в телеграм-канале Центральной избирательной комиссии республики.
«По данным системы ГАС „Выборы“ на 12 часов явка на выборах депутатов Госсовета Татарстана составила 32,2% от общего количества избирателей, имеющих право на участие в голосовании», — сказано в сообщении.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
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