ЦИК РТ: К 15 часам явка на выборах в Госсовет Татарстана достигла 48,7%

Согласно данным системы ГАС «Выборы», явка избирателей на выборах в Государственный Совет Татарстана к 15 часам 8 сентября составила 48,7%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ в своем Telegram-канале.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.