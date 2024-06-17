Работы на Большом Чайковом озере в Казани отложили до конца гнездования чаек

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Основные работы по благоустройству Большого Чайкового озера в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана отложили до июля, когда закончится период гнездования чаек. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев, сообщает пресс-служба мэрии.

«Вслед за Малым Чайковым озером мы приступаем к благоустройству территории вокруг Большого Чайкового озера. Это уникальная природная зона, где гнездятся чайки, обитают колонии крачек и птицы других видов, поэтому главная задача — при создании инфраструктуры для отдыха горожан сохранить естественную экосистему водоема», — подчеркнул докладчик.

Пока у озера ведутся только подготовительные работы. В ходе первого этапа благоустройства будет приведен в порядок участок площадью 2,1 гектара от горбольницы №7 до перинатального центра. Согласно проекту, здесь должны появиться зона со скамьями, смотровая площадка и пирс, небольшой павильон с кофейней и общественными туалетами.

Территорию озера с улицей Адоратского соединит новый пешеходный путь, для чего между перинатальным центром и храмом в честь святителя Тихона обустроят входную группу.

На деловом понедельнике также было рассказано, что всего в Казани этим летом благоустроят 18 парков, скверов и туристических зон. На благоустройство общественных пространств столицы Татарстана к саммиту БРИКС уже потрачено 1,78 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на благоустройство Большого Чайкового озера и сквера у «Казани-2» в этом году направят 707 млн рублей.