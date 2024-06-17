На благоустройство парков к БРИКС потратили 1,7 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

К Играм и саммиту стран БРИКС, которые в этом году запланированы в Казани, в городе благоустроили общественные пространства на 1,78 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«В этом году масштабы работ по благоустройству общественных пространств кратно возросли. Если еще несколько лет назад для нас большой удачей была возможность взяться за 6-7 объектов в год, то сейчас, благодаря проведению спортивных игр и саммита стран БРИКС, эта цифра возросла до 18 проектов», – прокомментировал он.

Больше всего потратили на установку 56 новых динамичных фонтанов и освещения на протоке Булак. На это потребовалось 468 млн рублей. Более 423 млн вложили в ремонт улицы Баумана, где заменили брусчатку, освещение и ливневые лотки.

Порядка 309 млн выделили на реконструкцию входной группы в парк им. Горького. Там озелененили территорию, благоустроили парадную зону и заменили пешеходное покрытие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На капитальный ремонт в парке Тысячелетия потребовалось 204 млн. В общественном пространстве заменили инженерные сети, элементы уличного освещения, убрали забор и по всему периметру сделали живую изгородь.

Помимо этого, 165 млн вложили в Площадь Тысячелетия, 130 млн – во въездную стелу «Казань», 46 млн потратили на сквер Котельникова и 34 млн на сквер Коротченко.