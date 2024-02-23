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Экономика 23 февраля 2024 08:35

На благоустройство Большого Чайкового озера и сквера у «Казани-2» направят 707 млн рублей

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На благоустройство Большого Чайкового озера и сквера у «Казани-2» направят 707 млн рублей
Проект Большого Чайкового озера
Фото: мэрия Казани

В 2024 году в Казани развернутся работы по созданию и благоустройству шести общественных пространств. Их стоимость оценивается в 707,4 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

Средства пойдут на создание комфортной городской среды на следующих локациях Казани:
— бульвар по ул.Серова;
— озеро Большое Чайковое (ул.маршала Чуйкова);
— сквер у железнодорожного вокзала «Казань-2» (ул.Воровского);
— сквер 100-летия образования стойотрасли Татарстана (ул.Карбышева, Зорге);
— парк им.Петрова (ул.Халтурина);
— сквер у памятница А.В.Вишневскому (ул.Бутлерова).

На бульваре по ул.Серова и в сквере 100-летия строительной отрасли будет проведена вторая очередь работ, в остальных общественных пространствах — первая. Завершить их планируют до 1 декабря текущего года.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Работы профинансируют из разных уровней бюджетных источников.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.
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#комфортная городская среда
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